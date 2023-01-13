Новости толерантного Запада: Как люди определяют себя волками

Аргументы Недели → В мире 13+

13 января 2023, 17:08 Анатолий Гольдман,

Заигрывание с “угнетенными” группами населения уже давно перешло черту. Сначала с пониманием относились к мужчинам, чувствующим себя женщинами, потом к тем, кто выбирал себе странные “местоимения”. Теперь же появилась новая группа людей. Они чувствуют себя волками и даже воют на луну.

И эта не глупая шутка, хотя хотелось бы. В интернете на платформе “Youtube” еще 11 месяцев назад было опубликовано интервью с одним из представителей “волчьей” идентичности. Ведущие программы “The Morning” созвонились по видеосвязи с Наей Оками. Найя является биологическим мужчиной, сменившим пол и ставшим женщиной. Он постарался объяснить им, что, собственно, он/она имеет в виду под таким экзотическим, даже для Запада, самоопределением.

В начале она уточнила, что считает себя “терием”, и позже пояснила, что терий это тот, “кто верит, что он нечеловеческое животное на личном, интегральном уровне”. Также она добавила: “Это не значит, что мы бредим. Я физически не верю, что я волк. Это скорее духовная и психологическая идентификация с волком”. Ох, уж эта ментальность волка на интегральном уровне. Еще десять лет назад было сложно представить, что такого человека будут звать на телевидение, а не в психиатрическую клинику, но реалии Запада изменились. Как раз для таких людей сейчас создаются идеальные условия. Чтобы помочь им открыть свою уникальную идентичность, разумеется.

“Я думаю, что у многих людей неправильное представление о том, что я считаю себя буквально волком, но, очевидно, это не так. У меня серьезная работа, я оплачиваю свои счета и плачу налоги. Это просто способ моего духовного самовыражения”, - сказал Оками, добавив: “Если я на работе или в продуктовом магазине, я не собираюсь лаять и выть на своего кассира”. Действительно, клиентам этого продуктового магазина жутко везет, если они не выходят оттуда облаянными или искусанными.

Но к своему огромному удивлению я узнал, что интервью “The Morning” не является первым упоминанием этого персонажа. 25 октября 2019 года на канале “Iwonder” вышел репортаж о той же самой Оками. Всю первую минуту видео она бегала по лесу с искусственным волчьим хвостом, рычала и выла на камеру. Смотреть я вам, разумеется, не советую. В этом репортаже она также пыталась побольше рассказать о себе: “Итак, физически я волк из Британской Колумбии; черный мех, янтарные глаза. Причина, по которой я знаю это, заключается в том, что когда я вижу сны, то в них я нахожусь в своей волчьей форме, и у меня также были сны от третьего лица, где я видел себя”.

Дальше – больше: “Я думаю, что мой мыслительный процесс подобен волчьему. Очевидно, что у меня нет машины, которая может читать мысли волка, но, основываясь на наблюдаемом поведении волков и их реакции на раздражители и т.д., Я чувствую, что это очень применимо ко мне ”. В репортаже она упоминает форум в интернете, где собираются такие же “волки” и делятся опытом пребывания в “волчьей шкуре”. Там даже есть карта, которая показывает, где именно проживают участники форума. Оками говорит, что они должны “захватить запад США”, то есть найти там больше таких же “волков”.

Соединенные Штаты, безусловно, переживают тяжелое время. Эпопея с “волками” будет разрастаться медленно, но, благодаря общему политическому вектору Запада, вполне уверенно. Вероятно, через пару лет в детских садах появятся специальные предметы, где дети будут выбирать свое животное и их будут учить новой идентичности.