Жители Франции напуганы столичным терактом

На Северном вокзале Парижа 11 января мужчина с ножом напал на прохожих. В результате пострадали семь человек, в том числе и сам террорист. Он находится в реанимации. Власти не соглашаются, с тем, что это был теракт. Однако весь инцидент длился всего минуту и не похож на простую поножовщину.
Нападение произошло при большом скоплении пассажиров. Террорист нападал на всех, в том числе и на женщин. Полицейские смогли пресечь действия преступника, ранив его из табельного оружия. Нападавший ударил ножом в живот стражу порядка, но его спас бронежилет.
При задержании полицейские нашли у мужчины поддельные документы. Проверка отпечатков пальцев показала, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Преступнику около 20 лет. Преступление было тщательно подготовлено. Его нож кустарного производства был очень хорошо заточен.
Преступник был обязан покинуть страну ещё три года назад по решению суда. Власти вынуждены признать, что компетентные органы недостаточно ответственно подходят к своим обязанностям. Халатность чиновников и государственных служащих привела к серьёзному теракту, который может стимулировать других потенциальных преступников к совершению противоправных действий.
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