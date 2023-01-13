Премьер-министр Нидерландов Рютте будет обсуждать с Байденом военную поддержку Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

13 января 2023, 13:58 Источник: РИА Новости

Gehad Hamdy/dpa

Во вторник, 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Ротте прилетит в Соединенные Штаты с официальным визитом. Там он обсудит с главой страны Джо Байденом военную помощь для Украины. Об этом сообщается в заявлении голландского кабмина.

Также помечается, что премьер встретится и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

На встрече помимо вопросов, связанных с Украиной, рассмотрят сотрудничество в сфере обороны и укрепление торговых отношений между странами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о конфликте на Украине и заявил о том, что в денежном вопросе «Россия не так сильно проигрывает».