Премьер-министр Нидерландов Рютте будет обсуждать с Байденом военную поддержку Украине

Во вторник, 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Ротте прилетит в Соединенные Штаты с официальным визитом. Там он обсудит с главой страны Джо Байденом военную помощь для Украины. Об этом сообщается в заявлении голландского кабмина.
Также помечается, что премьер встретится и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
На встрече помимо вопросов, связанных с Украиной, рассмотрят сотрудничество в сфере обороны и укрепление торговых отношений между странами.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о конфликте на Украине и заявил о том, что в денежном вопросе «Россия не так сильно проигрывает».