Защитой Болсонару в Бразилии будет его авторитет в стране

В Белом доме изучают вопрос экстрадиции бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару на родину. Его сторонники в Бразилии устроили протесты из-за итогов президентских выборов. На них одержал победу представитель левых - Луле да Сильве.
Противники бывшего президента пока не могут набрать материалов, чтобы возбудить уголовное дело против Болсонару. В то же время в парламенте, народе и среди депутатов бывший глава государства пользуется большой поддержкой.
Для населения Бразилии сейчас самая главная тема – судьба бывшего лидера. В декабре прошлого года в стране прошли массовые протесты из-за итогов голосования. Люди считают, что Лула да Сильва одержал победу из-за неправильного подсчёта голосов. Жаир Болсонару уехал из страны в США, где попал в больницу. Пока не известен диагноз и причины обращения за медицинской помощью. В США не готовы отдать бразильскому правосудию бывшего партнёра. Сам Болсонару не намерен оспаривать итоги выборов в своей стране. Он находится в подавленном состоянии и не хочет общаться ни с журналистами, ни с окружением.
Скорее всего, бывший президент вернётся на родину. Он не просит убежища ни в США, ни в другом государстве. Его позиции в Бразилии весьма сильны, что и станет гарантией его безопасности в родной стране.
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