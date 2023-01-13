Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят законопроект об ответственности коллег за участие в запрещённых политических партиях. Инициаторы предлагают лишать таких парламентариев не только полномочий, но и гражданства.
Сопредседатель группы «За будущее» Тарас Батенко считает, что парламент должен обратить внимание в первую очередь на деятельность членов партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», подозреваемую в подверженности русскому влиянию.
Члены партий, оказавшихся во внимании Совета национальной безопасности и обороны страны, не должны принимать участие в заседаниях комитетов и ведомств. С такой инициативой авторы закона выступали ещё летом прошлого года. Но протолкнуть проект в парламент удалось лишь осенью.
В партии «Слуга народа» сообщили, что в ближайшее время несколько депутатов парламента будут лишены полномочий. И они не смогут обжаловать решение Верховной Рады ни в одном суде страны.
В российской Государственной Думе считают действия коллег из Украины по лишению мандатов своих коллег нарушением закона. Ведь депутатскими полномочиями человек наделяется по воле народа. Но международное сообщество готово закрывать глаза на любое беззаконие Киева.
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