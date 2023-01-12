Во Франции запускают непопулярную пенсионную реформу

Во Франции представили пенсионную реформу, которую Эммануэль Макрон задумывал ещё в 2017 году. Главные перемены будут касаться пенсионного возраста и стажа, которые увеличат. Большинство политических партий проект не поддержали, а профсоюзы уже организовывают протесты, беспокоясь о правах трудящихся.
О необходимости подобных реформ Макрон говорил ещё во время своей первой предвыборной кампании. Он планировал снизить дефицит средств в пенсионном бюджете, отмечая, что во Франции один из самых низких уровней занятости населения после 55 лет. Предполагается, что проект сбалансирует пенсионную систему и позволит правительству получить больше опыта в сфере пенсионного обеспечения. Выйти на пенсию теперь можно будет в 64 года, а чтобы получить полную пенсию, нужно будет отработать 43 из них.
Эксперты отмечают, что эта мера всегда политически болезненна, и Франции она необходима давно. Недовольство граждан планируется смягчить за счёт повышения пенсий, которые при нужном стаже будут составлять 85% от французского МРОТ. Вводить реформу планируют уже в этом году, окончательные перемены вступят в силу в 2030 году.
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