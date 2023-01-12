Байден погорел на секретных документах, которые хранил у себя с 2013 года

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12 января 2023, 17:22

Против действующего президента США Джозефа Байдена Комитетом по надзору и правительственной реформе начато расследование, касающееся выноса из Белого дома секретных документов. Речь идёт о 10 секретных документах, относящихся к 2013-2016 годам, обнаруженных в Центре дипломатии и глобального взаимодействия им. Д. Байдена. Известно, что среди них есть сообщения американской разведки по Ирану, Украине.



В указанный период нынешний глава Белого дома, работая в администрации Барака Обамы, занимал пост вице-президента и курировал украинский вопрос. Тогда же разгорелся скандал, связанный с его сыном Хантером, входившим в совет директоров украинской компании по добыче газа Burisma и получавшим за это щедрые гонорары, не обладая при этом необходимой квалификацией.



Адвокаты Байдена-старшего хотели «по-тихому» передать документы в Национальный архив Соединённых штатов, однако его сотрудники сообщили об этом в американский Минюст. Шумиха поднялась в тот период, когда Байден должен объявить, собирается ли баллотироваться на следующий срок в 2024 г. Заниматься делом будет Палата представителей, большинство в которой – республиканцы, сторонники Трампа. Видимо, речь идёт «о войне на взаимное уничтожение».