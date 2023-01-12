Против действующего президента США Джозефа Байдена Комитетом по надзору и правительственной реформе начато расследование, касающееся выноса из Белого дома секретных документов. Речь идёт о 10 секретных документах, относящихся к 2013-2016 годам, обнаруженных в Центре дипломатии и глобального взаимодействия им. Д. Байдена. Известно, что среди них есть сообщения американской разведки по Ирану, Украине.
В указанный период нынешний глава Белого дома, работая в администрации Барака Обамы, занимал пост вице-президента и курировал украинский вопрос. Тогда же разгорелся скандал, связанный с его сыном Хантером, входившим в совет директоров украинской компании по добыче газа Burisma и получавшим за это щедрые гонорары, не обладая при этом необходимой квалификацией.
Адвокаты Байдена-старшего хотели «по-тихому» передать документы в Национальный архив Соединённых штатов, однако его сотрудники сообщили об этом в американский Минюст. Шумиха поднялась в тот период, когда Байден должен объявить, собирается ли баллотироваться на следующий срок в 2024 г. Заниматься делом будет Палата представителей, большинство в которой – республиканцы, сторонники Трампа. Видимо, речь идёт «о войне на взаимное уничтожение».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Преподаватель из Британии Титов: западные представления о России в период СВО идут вразрез с реальностью
Захарова: Россия не разделяет оценку Турции в отношении «мирного плана» Зеленского, для Москвы этот план неприемлем
Политолог Марков пояснил перестановки в командовании СВО: «Суровикин не наказан и Герасимов не наказан — это все одна команда»
Эксперт Сергей Марков: про политические последствия и пружины назначения Герасимова командующим СВО пока «никто не знает ничего»
- #ЗАУГЛОМ Падение Соледара: что скрывают 300 км соляных шахт. Взгляд из-под земли
- 17:22 Байден погорел на секретных документах, которые хранил у себя с 2013 года
- 16:45 Charlie Hebdo высмеял карикатурой иранского аятоллу Али Хаменеи
- 16:41 Малайзия и Индонезия возмутились новым законопроектом ЕС, затрагивающим пальмовое масло
- 16:35 В Турции запретили девушкам ростом ниже 160 см выходить из дома
- Telegram | (Подписаться) Советник Пушилина Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских войск под Артемовском