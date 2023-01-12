Charlie Hebdo высмеял карикатурой иранского аятоллу Али Хаменеи

Французский журнал Charlie Hebdo снова спровоцировал скандал, выпустив номер с колкой карикатурой, посвящённой гражданским свободам в Иране.
Иранские руководители нашли оскорбительной иллюстрацию, высмеивающую их духовного лидера, аятоллу Али Хаменеи. Весь номер посвящён гражданским протестам, которые не утихают с сентября 2022 года с момента убийства Махсы Амини.
Посла Франции в Тегеране уже вызвали в иранский МИД, чтобы выразить ему недовольство оскорбительными иллюстрациями и статьями. В качестве дополнительного ответа власти распорядились закрыть Французский исследовательский центр, который работал с 1983 года.
Также сайт журнала подвергся хакерской атаке, и в редакции уверены, что за ней стоят иранцы. Во время атаки похищены данные подписчиков и партнёров журнала. В ответ Charlie Hebdo выпустил новый журнал с ещё одной острой иллюстрацией, уже с лидером Ирана. В комментарии к ней они назвали иранцев «мулами», а их правительство «религиозными тиранами без самоиронии».
Все эти события происходят на фоне восьмой годовщины теракта в редакции Charlie Hebdo, где погибли 12 журналистов.
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