Charlie Hebdo высмеял карикатурой иранского аятоллу Али Хаменеи

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12 января 2023, 16:45

© Rouzbeh Fouladi

Французский журнал Charlie Hebdo снова спровоцировал скандал, выпустив номер с колкой карикатурой, посвящённой гражданским свободам в Иране.



Иранские руководители нашли оскорбительной иллюстрацию, высмеивающую их духовного лидера, аятоллу Али Хаменеи. Весь номер посвящён гражданским протестам, которые не утихают с сентября 2022 года с момента убийства Махсы Амини.



Посла Франции в Тегеране уже вызвали в иранский МИД, чтобы выразить ему недовольство оскорбительными иллюстрациями и статьями. В качестве дополнительного ответа власти распорядились закрыть Французский исследовательский центр, который работал с 1983 года.



Также сайт журнала подвергся хакерской атаке, и в редакции уверены, что за ней стоят иранцы. Во время атаки похищены данные подписчиков и партнёров журнала. В ответ Charlie Hebdo выпустил новый журнал с ещё одной острой иллюстрацией, уже с лидером Ирана. В комментарии к ней они назвали иранцев «мулами», а их правительство «религиозными тиранами без самоиронии».



Все эти события происходят на фоне восьмой годовщины теракта в редакции Charlie Hebdo, где погибли 12 журналистов.