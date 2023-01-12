Девушкам ростом ниже 160 см в Анталье временно не рекомендуют выходить на улицу из-за того что их может унести сильный ветер

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12 января 2023, 16:35

Фото: Unsplash.com

В Анталье не прекращается шторм. В связи с этим турецкие власти предупреждают находящихся в знаменитом курортном городе соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается миниатюрных представительниц прекрасного пола и детей.

В Турции переживают, что девушек ростом меньше 160 см может унести ветер, скорость порывов которого достигает местами 60 км в час. Поэтому жительницам Антальи и туристкам советуют переждать шторм дома.

Также необходимо быть осторожными из-за наводнений и паводков. Высота волн составляет 5–6 метров. Действует штормовое предупреждение. В регионах Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей не утихают сильные ливни.