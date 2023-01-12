Подполковник НМ ДНР Баевский: в Соледаре остались мелкие очаги сопротивления, но город подконтролен ВС РФ

В Соледаре остаются небольшие очаги сопротивления украинских военнослужащих, но ситуация под контролем. Об этом заявил подполковник НМ ДНР Андрей Баевский.
ВС РФ продолжают «додавливать» украинских солдат в мелких очагах сопротивления, отмечает подполковник.
Согласно заявлению Баевского, Соледар в целом находится под контролем российской армии. Западная часть города полностью подконтрольна ВС РФ.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что российские военные проявили самоотверженность и героизм в ходе освобождения Соледара, однако основная работа предстоит впереди.