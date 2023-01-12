Индия проведёт саммит бедных стран глобального Юга

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12 января 2023, 15:40

Индия созвала виртуальный саммит «Голос глобального Юга», куда пригласила представителей 120 стран. Среди основных задач саммита — обсуждение проблемы растущих долгов бедных государств, которые стали ещё беднее на фоне пандемии и украинского кризиса. Официальный Дели отметил, что этим странам важно уже сейчас принимать меры, которые не позволят им попасть в долговую яму, а также предложил реструктурировать долги.



Некоторые эксперты нашли в этом критику Китая, так как в 2021 году именно он стал крупнейшим кредитором в первую очередь Бангладеш и Пакистана. Большая часть долгов Шри-Ланки тоже перед Китаем. Представитель МИД Индии Винай Кватра отметил, что мировое сообщество не обращает внимания на страны, попадающим в долговую кабалу вместо того, чтобы развиваться.



Как отмечают некоторые эксперты, тем самым Индия пытается добиться более крепкого положения на мировой политической арене, чтобы участвовать в решении глобальных проблем и стать «голосом глобального Юга», ограничивая Китай в своей зоне влияния. Список участников саммита ещё не обнародован, так что будет ли на нём Китай, не известно.



