Politico: Пентагон рассматривает возможность отправки боевых машин Stryker Украине

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12 января 2023, 15:34 Анатолий Гольдман,

В последние дни в интернете и на телевидении широко обсуждаются планы США по поставке боевых машин пехоты М2 Bradley на Украину. Но, как оказалось, это было лишь началом. 11 января в издании Politico вышла статья, посвященная возможной передаче Украине боевых машин Stryker. Какова вероятность такого щедрого подарка Зеленскому и к чему готовят нашего противника?

Передачу Украине боевых машин пехоты M2 Bradley пресс-секретарь Белого дома охарактеризовал, как желание изменить “динамику” боевых действий. Под ней он подразумевал стойкость и эффективность украинской армии на поле боя. “Широкой динамикой” он назвал присутствие в стране российских военных, наносящих удары по городам Украины, именно на изменения этой ситуации нацелены США: "Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить... за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности... поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты, а также системы противовоздушной обороны”. На Украину будет поставлено около 50 таких машин.

Но в статье про передачу машин Stryker слов про “динамику” и “сферу безопасности” уже не было, зато в ней прямым текстом написали, что все эти поставки нужны для отражения весеннего наступления России: “По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках предстоящего пакета помощи, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России”.

Также в статье отметили, что администрация президента США может объявить о пакете, со Страйкерами или без них, в конце следующей недели, во время следующей встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В статье говорится, что "Страйкеры" должны стать существенным “усилением возможностей” Киева и должны помочь удовлетворить критическую потребность в бронетехнике. Также отмечается, что на Западе “растут опасения, что Россия планирует вторую мобилизацию для нового крупного наступления в ближайшие недели”.

Stryker сам по себе является бронированной машиной пехоты, использующейся для транспортировки пехоты и ее огневого прикрытия после спешивания. Мобильность достигается за счет своего колесного типа техники, однако в вооружении и бронированности “страйкер” уступает Bradley, которые Пентагон уже решил предоставить Украине. Эти машины регулярно использовались в Ираке в составе пехотных батальонов США, они позволяли быстро и безопасно перебрасывать пехоту.

Украине уже поставляются “страйкеры”. Изначально они предназначались для канадских вооруженных сил, однако в июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что переносит их поставку на Украину. Общее количество, которое должно быть поставлено, составляет 39 единиц техники. Пока неизвестно, сколько будут готовы предоставить США, но Зеленского в любом случае заваливают довольно щедрыми подарками.

Сложно сказать, как “страйкеры” могут повлиять на ситуацию на линии фронта. Однако очевиден шаг к эскалации конфликта со стороны Запада. Эта помощь уж точно не имеет ничего общего с “повышением эффективности обороны Украины” и с “изменением динамики”. Зеленского готовят к отражению весеннего наступления России, о котором наперебой пишут в западной прессе. Как ляжет карта — увидим в ближайшем будущем.