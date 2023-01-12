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Премьер Франции Борн продолжит убеждать граждан в необходимости пенсионной реформы

, 15:42 Источник: РИА Новости

Премьер Франции Борн продолжит убеждать граждан в необходимости пенсионной реформы
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Премьер-министр Франции Элизабет Борн продолжит убеждать население в необходимости проведения пенсионной реформы. Об этом премьер страны написала в Twitter. 

Борн также обратилась к профсоюзам, забастующим против реформы. По ее мнению, хоть у организаций и есть право на протест, но «наказывать» других граждан не стоит. 

Ранее правительство Франции представило проект пенсионной реформы, которая заключается в повышении возраста выхода на пенсию. Повышение будет плавным — на 3 месяца каждый год. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Сейчас минимальных возраста выхода на пенсию в стране — 62 года. 

Реформу планируют провести в 2023 году.

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