Премьер Франции Борн продолжит убеждать граждан в необходимости пенсионной реформы

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12 января 2023, 15:42 Источник: РИА Новости

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Премьер-министр Франции Элизабет Борн продолжит убеждать население в необходимости проведения пенсионной реформы. Об этом премьер страны написала в Twitter.

Борн также обратилась к профсоюзам, забастующим против реформы. По ее мнению, хоть у организаций и есть право на протест, но «наказывать» других граждан не стоит.

Ранее правительство Франции представило проект пенсионной реформы, которая заключается в повышении возраста выхода на пенсию. Повышение будет плавным — на 3 месяца каждый год. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Сейчас минимальных возраста выхода на пенсию в стране — 62 года.

Реформу планируют провести в 2023 году.