Запад пытается рассорить Москву с Анкарой

В западной прессе сообщают, что Турция с сентября 2022 года поставляет на Украину артиллерийское вооружение. Якобы Турция вооружает Незалежную скрытно, чтобы не потерять свой статус потенциального посредника между Киевом и Москвой.
Российские политики внимательно отслеживают заявления западных журналистов, однако не поддаются на провокации. В газетах стало слишком много фейков, не имеющих под собой никаких оснований.
Скрыть наличие беспилотников турецкого производства Bayraktar в ВСУ крайне сложно. Однако время начала их поставок никому не известно. В Анкаре полностью отрицают осуществление каких-либо поставок вооружений Киеву. В канцелярии турецкого президента негативно оценили журналистские материалы.
Прошлый год показал, что Турция не намерена подключаться к западному антироссийскому курсу. Для Анкары более приемлемым считается нейтральный курс, либо статус посредника в решении важных вопросов. Так, при участии Турции был урегулирован зерновой вопрос.
Официально Анкара руководствуется гуманитарными соображениями и выступает против применения оружия, способного нанести значительный вред в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. Турецкое население и власти не заинтересованы в ухудшении политического имиджа страны.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Преподаватель из Британии Титов: западные представления о России в период СВО идут вразрез с реальностью
Захарова: Россия не разделяет оценку Турции в отношении «мирного плана» Зеленского, для Москвы этот план неприемлем
Политолог Марков пояснил перестановки в командовании СВО: «Суровикин не наказан и Герасимов не наказан — это все одна команда»
Эксперт Сергей Марков: про политические последствия и пружины назначения Герасимова командующим СВО пока «никто не знает ничего»
- #ЗАУГЛОМ Падение Соледара: что скрывают 300 км соляных шахт. Взгляд из-под земли
- 16:41 Малайзия и Индонезия возмутились новым законопроектом ЕС, затрагивающим пальмовое масло
- 16:35 В Турции запретили девушкам ростом ниже 160 см выходить из дома
- 15:52 Подполковник НМ ДНР Баевский: в Соледаре остались мелкие очаги сопротивления, но город подконтролен ВС РФ
- 15:42 Премьер Франции Борн продолжит убеждать граждан в необходимости пенсионной реформы
- Telegram | (Подписаться) Советник Пушилина Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских войск под Артемовском