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12 января 2023, 15:05

В западной прессе сообщают, что Турция с сентября 2022 года поставляет на Украину артиллерийское вооружение. Якобы Турция вооружает Незалежную скрытно, чтобы не потерять свой статус потенциального посредника между Киевом и Москвой.



Российские политики внимательно отслеживают заявления западных журналистов, однако не поддаются на провокации. В газетах стало слишком много фейков, не имеющих под собой никаких оснований.



Скрыть наличие беспилотников турецкого производства Bayraktar в ВСУ крайне сложно. Однако время начала их поставок никому не известно. В Анкаре полностью отрицают осуществление каких-либо поставок вооружений Киеву. В канцелярии турецкого президента негативно оценили журналистские материалы.



Прошлый год показал, что Турция не намерена подключаться к западному антироссийскому курсу. Для Анкары более приемлемым считается нейтральный курс, либо статус посредника в решении важных вопросов. Так, при участии Турции был урегулирован зерновой вопрос.



Официально Анкара руководствуется гуманитарными соображениями и выступает против применения оружия, способного нанести значительный вред в зоне проведения Специальной военной операции на Украине. Турецкое население и власти не заинтересованы в ухудшении политического имиджа страны.