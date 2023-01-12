В Приднестровье обеспокоены поступлением в Молдавию военной техники из ФРГ

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12 января 2023, 12:58

В Приднестровье полагают, что поставляемая Германией военная техника в Молдавию будет использоваться на Днестре. Политики в Кишинёве пытаются успокоить Тирасполь тем, что техника предназначена только для обороны государства и не может использоваться в наступательных операциях.



В Молдавию активно поступает военная помощь из США, Англии, ФРГ и других государств. Власти республики заявили о необходимости повысить обороноспособность и возможности армии. Это можно сделать только за счёт зарубежной помощи. Средств на модернизацию вооружений и покупку новых видов в бюджете нет.



В Кишинёве считают мирный путь единственным для решения приднестровского конфликта. Однако реальность говорит об обратном. За последние годы не было сделано ничего, чтобы урегулировать вопрос, решить актуальные проблемы пограничной территории.



Власти Молдавии предлагают Приднестровью объединиться и войти в состав ЕС. Но во внешнеполитическом ведомстве непризнанной республики сожалеют о действиях Кишинёва. Вместо дипломатического диалога Молдавия вводит в Зону безопасности бронеавтомобили, артиллерийские орудия. Успокаивающие заявления из Кишинёва не внушают доверия приднестровцам. Тирасполь официально обращается в ОБСЕ, США и ЕС с просьбой прекратить вооружение Молдавии.