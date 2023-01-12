Богатые американцы платят деньги, чтобы сутки или неделю побыть бомжами

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12 января 2023, 11:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Все прошедшие годы, без сомнения, показали невероятную уязвимость и хрупкость человеческой жизни. И в США это прекрасно понимают. Коронавирусная пандемия изменила людей. Многие американцы стали задумываться о смысле бытия, и о том, что будет дальше. Стоит упомянуть и о специальном направлении, которое в народе называют «ретритами улиц». Оно помогает людям получше узнать обратную сторону жизни и познакомиться с бездомными, то есть с теми, кого жизнь выставила с дороги на обочину.

Главным организатором таких «ретритов» на сегодня является компания, известная под именем Faithful Fools. Она представляет собой некоммерческую организацию. Её основатели считают главным привлечение других людей к проблемам бездомных. К этому опыту могут приобщиться все желающие. Считается, что это помогает понять ценность жизни, и то, что для счастья нужно не так уж много. Создаётся специальный призыв к переосмыслению жизни человека. Всё, что казалось ранее незначительным, вдруг становится главным, а все прошлые проблемы превращаются в банальные капризы. Приобщившись к «ретритам» человек может полностью изменить себя и свой внутренний мир.

Компания предоставляет несколько шансов. Можно стать бомжом всего на один день, а можно и на неделю, что наиболее сложно. В первый день участникам надлежит сдать телефоны и деньги. С собой разрешено брать только тёплое одеяло и пару комплектов нижнего белья. Всё остальное придётся добыть самостоятельно. Приходится смириться с лишениями и находить с бездомными общий язык. Именно они, те самые бездомные, становятся для искателей нового опыта своеобразными проводниками. Они показывают, в каком палаточном лагере лучше остановиться, и в какой столовой нормально поесть.

Участие в «ретритах» конечно же платное, однако пожертвования носят добровольный характер. Все желающие могут заплатить взнос до 50 долларов. По словам организаторов, они не отказывают никому, даже тем, у кого почти нет денег, но зато есть большое желание испытать себя на прочность. «Ретриты улиц» называют не только большой духовной практикой, но и особым видом бизнеса. Компания предоставляет услуги по организации тимбилдингов, когда приобщаться к уличной жизни можно всем коллективом сразу. Поговаривают, что на это дело идут даже крупные предприниматели, уставшие искать истину в деньгах.