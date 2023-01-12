Пользователи Twitter из США высмеяли предложение конгресса установить бюст Зеленскому

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12 января 2023, 11:01 Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли идею конгресса Соединённых Штатов установить бюст украинского президента в Капитолии.

В своих микроблогах пользователи начали размещать различные юмористические фотошопы того, как будет выглядеть новый бюст. К примеру, голову Владимира Зеленского совмещали с телом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Комментаторы новости также шутили насчёт изделия, из которого будь изготовлен бюст: по их мнению, изготовлен Зеленский должен быть как минимум из «чистого золота».

«Слов не хватает. Это за пределами безумия», — резюмирует мнение общественности юзер под ником idumosch.