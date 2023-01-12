Один человек погиб и 34 пострадали во время протестов в городе Куско в Перу

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12 января 2023, 10:09 Источник: RPP

Протесты в Перу, Lucas Aguayo Araos/dpa

В перуанском Куско в результате протестов один человек погиб, 34 пострадали, 8 человек задержаны. Об этом сообщает местное радио RPP.

«На данный момент в результате столкновений, произошедших в среду в Куско, есть один погибший и 34 раненых», - говорится в сообщении. Отмечается, что шесть человек среди пострадавших являются полицейскими. Все они, включая 28 протестующих, госпитализированы.

Погибшим является 50-летний Ремо Хиннер Кандиа Гуевера, который скончался в больнице от огнестрельного ранения.

Прокурор города Куско сообщил, что патронов в пистолетах силовиков не было, поэтому это могла быть дробь.

В декабре во время протестов в Перу в аэропорту Андауайласа погибли два человека.