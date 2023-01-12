В Бразилии задержаны почти две тысячи человек, мобилизованы 550 сотрудников полиции

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12 января 2023, 09:40 Источник: Федеральная полиция Бразилии

Протесты в Бразилии, Wilton Junior/Xinhua

В столице Бразилии после погромов 8 января задержаны 1843 человека, большая часть из них допрошена и арестована. Информация об этом появилась на сайте федеральной полиции страны.

«Всего военной полицией Федерального округа было доставлено в Национальную полицейскую академию 1843 человека», - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные понесут ответственность за преступления, связанные с терроризмом, госпереворотом, покушением на правовое демократическое государство и т.д.

Как сообщает ведомство, 1159 человек «квалифицированы, допрошены и арестованы». Отмечается, что последние события стали наиболее крупной судебной операцией. Было мобилизовано 550 сотрудников полиции, непрерывная работа продолжалась в течение последних 57 часов.

Ранее сообщалось о том, что число пострадавших журналистов во время освещения протестов в Бразилии достигло 14 человек.