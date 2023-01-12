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В ЛНР нашли тайник диверсантов, планировавших теракты в Луганске

, 08:56 Источник: РИА Новости

В ЛНР нашли тайник диверсантов, планировавших теракты в Луганске
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР совместно с МВД республики раскрыли схрон диверсантов ВСУ, которые планировали теракты в Луганске. Об этом 12 января стало известно от анонимного источника в силовых структурах. 

Тайник украинских диверсантов включал пулеметы, гранатометы, боеприпасы и прочее вооружение, сообщает источник. 

После вскрытия схрона силовыми структурами было установлено, что подрывники планировали осуществить террористическую деятельности в Луганске.  

Заряды уничтожены на месте, добавил анонимный источник.

На данный момент МГБ и МВД республики работают над установлением лиц террористов. 

Ранее, 10 января, в Запорожской области были пойманы двое диверсантов ВСУ. Тайники с боеприпасами для совершения террористических актов со стороны Киева уже ни раз находились в районе ДНР и ЛНР.

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