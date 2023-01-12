В ЛНР нашли тайник диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР совместно с МВД республики раскрыли схрон диверсантов ВСУ, которые планировали теракты в Луганске. Об этом 12 января стало известно от анонимного источника в силовых структурах.
Тайник украинских диверсантов включал пулеметы, гранатометы, боеприпасы и прочее вооружение, сообщает источник.
После вскрытия схрона силовыми структурами было установлено, что подрывники планировали осуществить террористическую деятельности в Луганске.
Заряды уничтожены на месте, добавил анонимный источник.
На данный момент МГБ и МВД республики работают над установлением лиц террористов.
Ранее, 10 января, в Запорожской области были пойманы двое диверсантов ВСУ. Тайники с боеприпасами для совершения террористических актов со стороны Киева уже ни раз находились в районе ДНР и ЛНР.