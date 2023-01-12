В Японии началось строительство базы для учений палубной авиации ВМС США

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12 января 2023, 09:09 Источник: Kyodo

Флаги США и Японии, Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com

На необитаемом острове Магэ в Японии строят объекты базы для учений палубной авиации ВМС США. Об этом со ссылкой на данные минобороны сообщает агентство Киодо.

По данным агентства, на весь процесс строительства должно уйти порядка четырех лет. В первые два года планируется возвести взлетно-посадочную полосу, а также другие объекты вокруг аэродрома. Отмечается, что они будут предназначены не только для использования силами самообороны Японии, но и для учений ВМС США.

Сообщается, что для организации процесса строительства будут предприняты меры по перемещению в более безопасное место некоторых видов амфибий, рептилий, редких рыб. Кроме того, под контроль возьмут искусственное освещение в зоне стройки, возведут заборы для предохранения крабов-отшельников от случайного уничтожения.

Остров Магэ находится в японской префектуре Кагосима на расстоянии 400 км от авиабазы ВМС США Ивакуни. Его площадь составляет порядка восьми квадратных километров.

Ранее сообщалось о том, что Япония и США провели совместные учения у острова Кюсю.