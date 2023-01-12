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Преподаватель из Британии Титов: западные представления о России в период СВО идут вразрез с реальностью

, 08:30 Источник: РИА Новости

Преподаватель из Британии Титов: западные представления о России в период СВО идут вразрез с реальностью
Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com

Преподаватель Королевского университета Белфаста родом из Санкт-Петербурга Александр Титов удивился западному представлению о России в период СВО, которое идёт вразрез с реальностью. Статья с впечатлениями от поездки в РФ опубликована на сайте The Conservation.

В материале Титов рассказал о своём путешествии в Северную столицу России спустя год после начала СВО. По его словам, РФ сумела наладить импорт товаров из стран третьего мира, поэтому дефицита нет не только среди товаров «народного потребления», но и в ряду западной продукции. 

Единственной сложностью Титов называет ситуацию с покупкой запчастей для авто — ценник заметно увеличился, однако поставки все равно продолжаются. 

«Один из самых больших уроков из моей поездки - это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда», — резюмировал преподаватель.

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