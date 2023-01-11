Умерла известная супермодель Татьяна Патитц - ей было 56 лет

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11 января 2023, 21:15 Источник: РИА Новости

Татьяна Патитц. Фото: f84/ZUMAPRESS.com/globallook.com

В Нью-Йорке скончалась известная супермодель, блиставшая на подиумах в конце прошлого века, Татьяна Патитц — ей было 56 лет. О смерти модели сообщил ее агент.

В 80-90-е годы прошлого века Патитц была одной из тех, кто составлял «большую шестерку» супермоделей, в которую, кроме нее, входили Синди Кроуфорд, Наоми Кэмбелл, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста.

«Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти», - говорила о Патитц главный редактор журнала Vogue, с которым она активно сотрудничала, Анна Винтур.

О причине смерти бывшей модели пока ничего не известно.

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