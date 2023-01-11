Пакистан вынужден вооружать Украину, нуждаясь в поддержке США

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2023, 15:58 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Военной помощи Запада Украине на данный момент не хватает. При этом заместитель начальника украинской военной разведки Вадим Скибитский заявил, что практически полностью истрачены артиллерийские боеприпасы времён СССР. В то же время снаряды для орудий советского образца производят предприятия Пакистана. Они отвечают стандартам НАТО и отправляются в помощь Украине.



Eurasian Times сообщает, что между Пакистаном и членом НАТО Румынией налажен воздушный мост. По сведениям источника, британский воздушный грузовик C-17 Globemaster за 15 дней совершил 12 полетов в Румынию с военной базы в Равалпинди. Между США, Британией и Пакистаном было заключено трехстороннее соглашение о поставках боеприпасов Украине.



Пакистан находится на грани дефолта. В обмен на поставки страна получила договорённость с Международным валютным фондом о предоставлении займа в размере около 9 млрд долл на преодоление ущерба от страшного наводнения. Фирма пакистанского ВПК Kestral взаимодействует с американскими Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics и Gulfstream Aerospace.



Известно, что Пакистан просил Украину помочь в обслуживании и ремонте двигателей для вертолетов Mи-17, которые выпускала фирма Motor Sich. А Украина еще в 1990-х годах продала Пакистану 320 танков Т-84.



Известно также, что Пакистан является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят Россия, Китай и Индия. Но и это не мешает Исламабаду оказывать помощь Киеву. Впрочем, перестрелки военных на границе Индии и Пакистана тоже не редкость.



Эксперт по Пакистану в Институте востоковедения РАН Наталья Замараева считает, что главная опасность для Исламабада сейчас – это возможное вторжение талибов из Афганистана. И тут Исламабад получает содействие Вашингтона.



