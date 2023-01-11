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Отставной адмирал ВМС США Ставридис: Россия и Украина могут возобновить переговоры после зимнего периода

, 14:05 Источник: РИА Новости

Отставной адмирал ВМС США Ставридис: Россия и Украина могут возобновить переговоры после зимнего периода
Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com

Шанс переговоров Москвы и Киева может реализоваться только после зимы, заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. 

Ставридис поделился прогнозом насчёт возможных переговоров России и Украины. По его мнению, ожидать их стоит к середине 2023 года, а шанс на них появится только после зимнего периода. 

Предположение экс-адмирала базируется на мыслях о том, что к этому времени у РФ будут значительные потери в живой силе и вооружении.  

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский выдвинул несколько условий, согласно которым Украина может пойти на перемирие. Одно из них — возвращение всех территорий, включая Крым, которые вошли в состав РФ.

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