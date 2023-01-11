Французский политик Филиппо о подписании декларации с поддержкой Украине: в ЕС и НАТО планируют начать мировую войну

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Твиттер подверг критике подписание ЕС и НАТО совместной декларации о поддержке Украины и заявил, что «безумцы планируют начать мировую войну».
По его словам, подписанное вчера, 9 января соглашение точно переносит Евросоюз в «лоно» альянса.
Он также считает, что подобным образом организации планируют начать войну с Россией.
Ранее Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказался о том, что поставки батареи ЗРК Patriot Украине от Соединенных Штатов не смогут сильно поменять ситуацию на территории страны.