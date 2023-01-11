Французский политик Филиппо о подписании декларации с поддержкой Украине: в ЕС и НАТО планируют начать мировую войну

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11 января 2023, 11:59 Источник: РИА Новости

Флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Твиттер подверг критике подписание ЕС и НАТО совместной декларации о поддержке Украины и заявил, что «безумцы планируют начать мировую войну».

По его словам, подписанное вчера, 9 января соглашение точно переносит Евросоюз в «лоно» альянса.

Он также считает, что подобным образом организации планируют начать войну с Россией.

Ранее Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис высказался о том, что поставки батареи ЗРК Patriot Украине от Соединенных Штатов не смогут сильно поменять ситуацию на территории страны.