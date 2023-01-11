Запад разрабатывает новый антироссийский пакет санкций

После новогодних праздников западные государства приступили к разработке новых санкций в отношении России. Это будет уже 10-ый по счёту пакет ограничительных мер. Запад пытается ликвидировать все лазейки, которые Россия пользуется в настоящий момент.
Под ограничения попадёт не только Москва, но и Минск с Тегераном. Европа пытается поднять вопрос будущего российских активов, которые оказались замороженными. Брюссель и Вашингтон предлагают передать их Украине для восстановления государства. Европейские чиновники не исключают, что новые ограничения коснутся атомной отрасли РФ.
Запад пытается противостоять России на всех фронтах. Руководства НАТО и ЕС заявляют, что обе структуры столкнулись за последние годы с серьёзной угрозой. Необходима координация действий, чтобы её исключить. Для этого важно постоянно оказывать военную и финансовую помощь Украине, которая «борется за свою свободу».
В странах ЕС и G7 заблокировано 300 миллиардов евро, принадлежащих российским структурам. Конфискация активов приведёт к более жёсткому противостоянию с Кремлём. С точки зрения международного права Запад нарушает закон. Всё это будет иметь серьёзные последствия. Ресурс ответных мер России западным государствам не исчерпан. В любом случае Москва после принятия новых санкций сделает ответный шаг.
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