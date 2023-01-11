Читатели Die Welt высмеяли визит главы МИД Германии Бербок в Харьков

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11 января 2023, 08:39 Источник: РИА Новости

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Глава МИД Германии Анналена Бербок высмеяна читателями издания Die Welt из-за визита в украинский город Харьков.

Накануне стало известно о визите Анналены Бербок на восток Украины — в город Харьков. Примечательно, что прибытие министра не было анонсировано. Также глава внешнеполитического ведомства уведомила власти Украины о новых поставках танков.

В комментариях к новости читатели высмеяли Бербок, спросив, «не может ли она остаться там».

Часть пользователей посчитала данную поездку показательной — для поддержания искусственной репутации.

Некоторые комментаторы задались риторическими вопросами о целях пребывания главы МИД Германии в зоне боевых действий.

«Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой» — резюмировал мнение общественности пользователь Carl S.