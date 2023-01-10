Англичанам не удалось запустить на орбиту 9 американских спутников

Аргументы Недели → В мире 13+

10 января 2023, 18:02

Осуществляемый впервые эксперимент по запуску малых спутников с территории Великобритании компанией из Калифорнии Virgin Orbit закончился полным фиаско. Планировалось, что с модифицированного Боинга-747, названного «Cosmic Girl» («Космическая девчонка»), будет сброшена 2-х ступенчатая ракета-носитель LauncherOne. Она, в свою очередь, должна была произвести вывод на орбиту миниатюрных спутников, в количестве 9 штук.



Сброс над Атлантикой 21-метровой ракеты с высоты 11,5 тысячи метров осуществить удалось. На ней даже заработал двигатель, но выйти на орбиту ракета так и не смогла.



Предполагалось, что миниатюрные спутники будут функционировать в интересах нескольких государственных организаций и учреждений, включая Министерство обороны Великобритании и американскую военно-космическую разведку. Операции было присвоено название Start Me Up.



Новость о провальном запуске привела к падению акций Virgin Orbit, владельцем которой является бизнесмен-миллиардер из Британии Ричард Брэнсон, на 8,53% – до $1,93. Максимальное падение стоимости ценных бумаг достигало 17% - до $1,79.



Известно, что впервые ракета была успешно испытана 2 года назад, в январе 2021 г., во время демонстрационных испытаний.