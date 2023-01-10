Наплыв мигрантов в США увеличился на 37%

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10 января 2023, 17:15

По словам американских экспертов, непоследовательная или мягкая миграционная политика демократов усугубила кризис в приграничных штатах США.



Южные штаты снова подверглись наплыву мигрантов из Южной Америки и Африки. Джо Байден в это время объявил о запуске новой миграционной политики, которая предполагает пропускать в страну до 30 тыс. мигрантов ежемесячно. Также Джо Байден посетил город Эль-Пасо, штат Техас, который сильно пострадал от мигрантов. Перед приездом президента со многих улиц прогнали нелегалов, разместившихся в палатках, но Байден и так не поехал в наиболее проблемные районы.



За 2022 финансовый год в США зафиксировали более 2,38 млн попыток попасть в страну без документов. Это на 37% больше, чем за год до этого. Специалисты связывают это с политической и социальной нестабильностью в развивающихся странах, а также изменением климата, вызывающим продовольственный кризис. И ожидается, что проблема будет только усугубляться из-за политики демократической партии, которая специально расселяет мигрантов по республиканским штатам, чтобы новоприбывшие голосовали за демократов и были дешёвой рабочей силой на предприятиях.