В Пакистане раскрывают «спящие ячейки» террористов

Силовики Пакистана ликвидировали главаря группировки «Движение талибов Пакистана» (запрещено в РФ). Мероприятия были проведены в ходе наступления на позиции исламистов. Из приграничных районов Афганистана нападения на пакистанские регионы заметно участились.
Конфликты с бандитами могут стать причиной полноценной войны Пакистана с Афганистаном. Несмотря на стремления афганских талибов удалиться от своих собратьев из соседнего государства, они всё равно получают поддержку от них.
Пакистанские силовики сообщают, что исламисты совершают нападения на полицейские участки, устраивают теракты. В ходе совещания членов Комитета национальной безопасности и руководства государства были определены основные риски для Пакистана. Участники заседания пришли к выводу, что необходимо ликвидировать все организации, которые могут осуществлять насилие в отношении мирного населения. Афганским талибам сделано предупреждение об ответственности за сокрытие боевиков на своей территории. Власти Пакистана вынуждены признать, что в стране имеются так называемые спящие ячейки террористов. Они управляются с территории соседней страны. Их главной целью является свержение светского правительства и установление своей власти. В Кабуле не согласились с обвинениями Исламабада.
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