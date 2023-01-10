В Германии за 22 года предотвратили 21 теракт

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10 января 2023, 14:58

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила прессе о том, что начиная с 2000 года спецслужбам удалось предотвратить 21 теракт, планировавшийся на территории ФРГ. Это заявление было сделано на фоне расследования неудавшейся масштабной атаки в земле Северный Рейн-Вестфалия.



Недавно в городке Гастроп-Рауксель был задержан 32-летний уроженец Ирана. Как предполагает следствие, он планировал совершить масштабную биологическую атаку с использованием двух типов отравляющих веществ – цианида и рицина. Пока точно неизвестно, какие мотивы двигали подозреваемым. Не исключено, что свои действия он планировал на религиозной почве. Параллельно выясняется круг лиц или организаций, которые, возможно, стоят за выходцем из азиатской страны. Версия, что это Иран маловероятна, поскольку это шиитская страна, а задержанный принадлежит к суннитам. Информация об иранце была передана в Германию по каналам ФБР. Далее за ним несколько месяцев велось наблюдение. Сама операция по аресту была организована полицейскими под видом пожарных. Однако никаких отравляющих веществ на месте обнаружить не удалось.



Кстати, рицин пытались использовать на территории ФРГ не первый раз. Несколько лет назад спецслужбы задержали выходца из Туниса и его супругу немку. У них были обнаружены семена растения, из которого можно изготовить яд на несколько тысяч человек.



Известно, что иранская разведка проявляет в Германии наибольшую активность. Правда, её основной целью является охота за представителями оппозиции, перебежчиками и изменниками.