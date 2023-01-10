Украинский газопровод перейдёт под контроль США

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10 января 2023, 13:02

Региональные системы газопровода Украины ранее принадлежали олигарху Дмитрию Фирташу. Уже в этом году они будут переданы новой компании. Для украинской казны это грозит потерей доходов. Облгазы не доплатят в бюджет порядка 17 миллиардов гривен.



Газопроводы передадут компании «Газораспределительные сети Украины». Она входит в государственную компанию «Нафтогаз Украины». Это позволит подконтрольной компании законно приобретать газ у любого поставщика и продавать его внутри страны по любым ценам. При этом закупочная цена будет известна только крайне узкому кругу лиц.



Ранее специально созданная для решения газовой проблемы комиссия Верховной Рады заявляла, что ликвидность «Нафтогаза» может обеспечиваться за счёт международных кредитов. Сама государственная компания на Украине считается неэффективной и теоретически должна быть закрыта. Но в её сохранении заинтересованы западные структуры.



Складывается впечатление, что активы олигарха изымаются, чтобы потом их снова приватизировать и разделить между группой бизнесменов. Банальный передел собственности, который не имеет ничего общего с заботой о государстве. Акционерами «Нафтогаза» являются, в том числе физические лица из США. А новым соруководителем газовой компании Украины стал некто Олег Толмачёв, проработавший в США многие годы в сфере добычи углеводородов.