Турция может сократить потребление российского газа

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10 января 2023, 09:54

Газовые отношения Москвы и Анкары уже в этом году будут значительно переформатированы. Турция намерена сократить потребление российского газа как минимум на треть. Это объясняется обнаружением собственного месторождения «голубого топлива» в Чёрном море. Его развитие позволит получать дешёвый газ на протяжении 33 лет. Объём газа на месторождении «Сакарья» составляет 710 миллиардов кубометров.



Учитывая это, власти Турции намерены просить Россию о предоставлении скидки на газ в размере 25%. Разговоры о самообеспеченности Турции внушают политикам страны оптимизм. На сегодняшний день Турция является одним из крупнейших потребителей российского газа. Кроме того, через её территорию транспортируется топливо в Европу. Доля России в импорте газа Турции составляет почти 45%.



Россия может пойти на уступки по цене на газ. Но многое зависит от того, что Турция предложит взамен. Учитывая текущую внешнеполитическую ситуацию, Москва заинтересована в сохранении и расширении на территории республики торгового хаба. Турция имеет серьёзное инфраструктурное и геополитическое преимущество. Это запасные ворота для России в Европу и на Ближний Восток. Турецкие власти разрабатывают собственную дорожную карту перемещения газа. России в ней уделяется особое значение.