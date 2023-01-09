Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника Юрия Юрчика под Соледаром

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9 января 2023, 20:58

Госпогранслужба Украины в понедельник, 9 января, сообщила о гибели полковника украинской армии Юрия Юрчика под Соледаром. В сообщении украинской погранслужбы в Telegram-канале сообщили, что сегодня пограничника Юрия Юрчика проводили в последний путь.

По данным ведомства, Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара.



Военкор Андрей Руденко также в своем ТГ-канале сообщил об уничтожении под населенным пунктом Соледар в ходе артиллерийского удара российских войск старшего офицера погранслужбы Украины, полковника Юрия Юрчика.

Полковник был начальником штаба подразделения специального назначения погранслужбы ВСУ.