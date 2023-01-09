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Си Цзиньпин: Китай намерен укреплять сотрудничество с Центральной и Восточной Европой

, 15:47 Источник: РИА Новости

Си Цзиньпин: Китай намерен укреплять сотрудничество с Центральной и Восточной Европой
Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Китай намерен укреплять сотрудничество с Центральной и Восточной Европой, об этом заявил глава страны Си Цзиньпин в разговоре с чешским коллегой Милошем Земаном 9 января. 

Согласно заявлению лидера КНР, Китай имеет стабильную европейскую политику и ориентирован на сотрудничество с государствами Центральной и Восточной Европы.  

Более того, в разговоре с Земаном Си Цзиньпин выразил надежду, что Чехия поможет Китаю продвигать сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, а также поддерживать отношения с Европейским союзом. 

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом пригласил коллегу с визитом в Россию.

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