Си Цзиньпин: Китай намерен укреплять сотрудничество с Центральной и Восточной Европой

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9 января 2023, 15:47 Источник: РИА Новости

Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Китай намерен укреплять сотрудничество с Центральной и Восточной Европой, об этом заявил глава страны Си Цзиньпин в разговоре с чешским коллегой Милошем Земаном 9 января.

Согласно заявлению лидера КНР, Китай имеет стабильную европейскую политику и ориентирован на сотрудничество с государствами Центральной и Восточной Европы.

Более того, в разговоре с Земаном Си Цзиньпин выразил надежду, что Чехия поможет Китаю продвигать сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы, а также поддерживать отношения с Европейским союзом.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом пригласил коллегу с визитом в Россию.