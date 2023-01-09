Молдавия получит немецкие беспилотники для защиты своих границ

Глава правительства Молдавии побывала в Германии. В Берлине ей пообещали беспилотники, которые будут контролировать границу. Их поставят уже в начале года.
Молдавия пытается интегрироваться в ЕС, увеличивая контакты с регионом. В свою очередь Брюссель пытается использовать Кишинёв в своих целях. Оперативного включения Молдавии в состав ЕС и НАТО не произойдёт из-за нерешённого конфликта с Приднестровьем. Впрочем, не произойдёт и медленного присоединения государства к Европейскому союзу. В Молдавии сначала необходимо провести реформы, уменьшить уровень коррупции, поднять социальный уровень жизни.
Германия готова поставить в Молдавию не только дроны, но и другое необходимое военное оборудование. Молдавские солдаты пройдут обучение под руководством немецких специалистов.
В октябре прошлого года министр обороны Германии Кристина Ламбрехт побывала в Молдавии и пообещала оказать необходимую помощь для укрепления обороноспособности государства.
Согласно действующей Конституции Молдавия является нейтральным государством. Однако активность руководства НАТО по отношению к республике говорит об обратном.
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