В США на свободу выпустили опасную кубинскую шпионку

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9 января 2023, 12:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В Соединённых Штатах выпустили на свободу шпионку, которую в своё время признавали весьма опасной для этой страны. Речь идёт об Ане Монтес. Она 17 лет передавала секретные сведения властям Кубы, и при этом работала в разведывательном управлении Минобороны США.

Монтес удалось вычислить, и в 2001 году она была арестована. В тюрьме женщина провела 21 год. Это была не обычная тюрьма, а колония с крайне строгими условиями содержания. Её выпустили на свободу только в этом году (6 января).

Из того, что Монтес творила, известно немного, так как информация в большей части засекречена. Считается, что именно она скомпрометировала четырёх агентов ЦРУ на Кубе. Что с ними случилось, из материалов дела неясно. Также женщина раскрыла секретную спутниковую систему под названием «Мисти», которую в Штатах разработали для сбора информации о Кубе, России, КНР и Иране. Действовала Монтес совсем не из корыстных побуждений. Сведения говорят о том, что она была не согласна с политикой США, а именно с действиями её президента Рональда Рейгана, который помогал одной из радикальных групп в Никарагуа.