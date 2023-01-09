В Великобритании коллапс системы здравоохранения

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9 января 2023, 12:35

Великобритания столкнулась с серьёзным кризисом системы здравоохранения. Как пишут местные СМИ, пациентам не хватает коек, и они вынуждены обходиться креслами-каталками. Многие из больных могут сменить свою прописку на дома престарелых. Очередь же на плановые операции достигла 7 миллионов человек.



В такой ситуации медсёстры и другие медицинские работники начиная с декабря минувшего года стали устраивать акции протеста. К такому шагу их подвигло бедственное материальное положение в условиях растущей инфляции. На данный момент её уровень достиг 10,7%, однако зарплаты медсестёр остались на прежнем уровне. Как следствие, в стране наблюдается 47 тысяч вакансий, на которых практически нет претендентов. В связи с этим митингующие требуют повышения зарплаты если не на 19, то на 10 процентов.



Ныне правительство Риши Сунака оказалось в сложной ситуации. Министерство финансов пошло на сокращение государственных расходов, что является оправданным шагом в текущих экономических реалиях. С другой же стороны, инфляция и рост коммунальных тарифов больно ударили по тем слоям населения, которые не могут похвастаться большими доходами.



Такое положение дел вынудило британского премьер-министра провести переговоры с представителями Национальной системы здравоохранения. Её итогом стало обещание повысить зарплаты, начиная с апреля, в среднем на 4,7%. Однако в условиях продолжающегося роста инфляции этого будет явно недостаточно. Поэтому, по всей вероятности, протесты медсестёр и другого медицинского персонала продолжатся и в дальнейшем.