Поток нелегальных мигрантов в Европу не утихает

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9 января 2023, 11:11 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

За последнее время в Венгрии задержали не менее 38 водителей из Латвии. Они перевозили нелегальных мигрантов из Азии и Африки на территорию ЕС. Причём, главной задачей являлось избежать встречи с пограничниками. В Восточной Европе к наплыву так называемых «неукраинских» нелегалов относятся негативно. Некоторые представители местных властей даже не гнушались использовать против незаконных беженцев самые жёсткие методы.

Поток нелегалов из стран «третьего мира» активизировался ещё летом 2021 года. Впрочем, эта проблема актуальна и в нынешние дни. В СМИ то и дело всплывают материалы о жестокости европейских силовиков по отношению к беженцам. Правда на фоне наплыва мигрантов активизировались разного рода преступные группировки, которые занимаются незаконной перевозкой людей. Они создают целые организации, осуществляющие перевозку нелегалов. Обычно всё происходит в ночное время. Организации тщательно планируют свои действия, стараются обходить пограничников любыми способами. Но европейские силовые ведомства тоже не дремлют и пытаются всеми силами решить вопрос.

Число выявленных «контрабандистов» значительно возросло, и это – неоспоримый факт. Как упоминалось выше, в Венгрии задержали почти 40 человек, прибывших из Латвии. Большинство задержанных уверяют власти, что совсем не знали о своей причастности к преступлению. При этом, некоторые из них успели совершить сразу несколько рейсов. Эксперты отмечают, что перспективы у арестантов совсем плохие. Их судебные процессы могут надолго затянуться. Венгерский суд может назначить им до 8 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств. Однако даже несмотря на борьбу с такими перевозчиками, их число не сбавляется. Желающих подзаработать всё больше. И среди них есть даже те, кто сотрудничают с госструктурами.

По мнению отдельных журналистов, проблему нужно решать и как можно скорее, а не доводить до такого состояния. И в первую очередь, нужно позаботиться о том, чтобы беженцев из «третьего мира» принимали без всякого расизма и с соответствующей поддержкой. Потому что сейчас на лицо разделение на украинских беженцев и так называемых «неукраинских», которые как раз и сталкиваются с суровой дискриминацией. А ещё нужно, чтобы у людей не возникало желания подключиться к сомнительному бизнесу. Многие идут на перевозку нелегалов из-за отсутствия достойной работы в собственных странах.