Советник Пушилина Гагин после обращения Госдепа США предложить воссоздать «Смерш» для борьбы с диверсантами

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9 января 2023, 10:27 Источник: РИА Новости

Фото: Cover Images/Keystone Press Age

После обращения Госдепа США к россиянам, советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин призвал воссоздать «Смерш».

«Смерш» — это ряд организаций, занимающихся контрразведкой, которые существовали в период Второй мировой войны.

Ранее Госдеп Америки направил жителям России обращение, заканчивающееся словами о солидарности с теми, кто пойдёт «против режима» — то есть «за мирное будущее».

Советник врио главы республики Гагин считает, что обращение с таким посылом можно расценивать, как «призывы к свержению государственного строя».

Именно из-за выступлений «российской интеллигенции» со схожим смыслом, Гагин считает своевременным воссоздание «Смерша». Советник отметил, что организация была создана «для борьбы с диверсантами, предателями».