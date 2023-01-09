Советник Пушилина Гагин после обращения Госдепа США предложить воссоздать «Смерш» для борьбы с диверсантами

После обращения Госдепа США к россиянам, советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин призвал воссоздать «Смерш».
«Смерш» — это ряд организаций, занимающихся контрразведкой, которые существовали в период Второй мировой войны.
Ранее Госдеп Америки направил жителям России обращение, заканчивающееся словами о солидарности с теми, кто пойдёт «против режима» — то есть «за мирное будущее».
Советник врио главы республики Гагин считает, что обращение с таким посылом можно расценивать, как «призывы к свержению государственного строя».
Именно из-за выступлений «российской интеллигенции» со схожим смыслом, Гагин считает своевременным воссоздание «Смерша». Советник отметил, что организация была создана «для борьбы с диверсантами, предателями».