Во Франции скончался почётный представитель ДНР Юбер Файяр

Внешнеполитическое ведомство ДНР сообщило о смерти почётного представителя республики во Франции Юбера Файяра. Известный общественный деятель умер 7 января. В Донецке сожалеют о смерти политика и дипломата, который принимал большое участие в жизни республики.
На протяжении пяти лет он возглавлял представительский центр республики в Марселе. Несколько лет он стоял на защите интересов жителей ДНР. Дипломат активно распространял в европейских государствах всю правду о событиях в Донбассе, которую пытались блокировать западные страны.
Файяр несколько раз был в республике. Привозил гуманитарную помощь. Французского политика считают светлым человеком, который всегда приходил на помощь страдающему народу.
В республике сожалеют о смерти Юбера Файяра и выражают соболезнования его семье и близким людям.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Президент Турции Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по отношению к украинскому конфликту
- #ЗАУГЛОМ Кремль принял решение по Западной Украине
- 11:11 Поток нелегальных мигрантов в Европу не утихает
- 10:59 С начала 2023 года ВСУ выпустили по территории ЛНР 10 ракет РСЗО HIMARS
- 10:48 Советник главы республики Крючков: жителям Крыма стоит быть внимательнее из-за фейков от украинских спецслужб
- 10:34 Глава ЕКА Ашбахер: доступ Европы к космическому пространству может быть под угрозой из-за кризиса с пусковыми установками
- Telegram | (Подписаться) ВС РФ освободили населенный пункт Бахмутское