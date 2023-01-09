Во Франции скончался почётный представитель ДНР Юбер Файяр

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9 января 2023, 09:27

Внешнеполитическое ведомство ДНР сообщило о смерти почётного представителя республики во Франции Юбера Файяра. Известный общественный деятель умер 7 января. В Донецке сожалеют о смерти политика и дипломата, который принимал большое участие в жизни республики.



На протяжении пяти лет он возглавлял представительский центр республики в Марселе. Несколько лет он стоял на защите интересов жителей ДНР. Дипломат активно распространял в европейских государствах всю правду о событиях в Донбассе, которую пытались блокировать западные страны.



Файяр несколько раз был в республике. Привозил гуманитарную помощь. Французского политика считают светлым человеком, который всегда приходил на помощь страдающему народу.



В республике сожалеют о смерти Юбера Файяра и выражают соболезнования его семье и близким людям.