Принц Гарри назвал королеву-консорт Камиллу «опасной злодейкой»

Аргументы Недели → В мире 13+

9 января 2023, 09:12 Источник: CBS

королева-консорт Камилла, Planet Photos

Британский принц Гарри в интервью телеканалу CBS заявил, что жена его отца королева-консорт Камилла является "опасной злодейкой", которая на пути к своему положению оставляет "тела на улицах".

Принц Гарри заявил, что королева-консорт Камилла являлась "злодейкой" и третьим человеком в браке его отца и принцессы Дианы. Сын короля Карла III заявил, что к настоящему моменту связи, которые Камилла выстраивает в прессе, сделали ее "опасной".

Гарри также заявил, что королева-консорт принесла его в жертву "на свой личный PR-алтарь". Принц добавил, что члены королевской семьи за завтраком читают таблоиды, содержание которых оставляет в их сознании "отпечаток" вне зависимости от того, верят они написанному или нет.