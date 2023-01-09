Принц Гарри назвал королеву-консорт Камиллу «опасной злодейкой»

Британский принц Гарри в интервью телеканалу CBS заявил, что жена его отца королева-консорт Камилла является "опасной злодейкой", которая на пути к своему положению оставляет "тела на улицах".
Принц Гарри заявил, что королева-консорт Камилла являлась "злодейкой" и третьим человеком в браке его отца и принцессы Дианы. Сын короля Карла III заявил, что к настоящему моменту связи, которые Камилла выстраивает в прессе, сделали ее "опасной".
Гарри также заявил, что королева-консорт принесла его в жертву "на свой личный PR-алтарь". Принц добавил, что члены королевской семьи за завтраком читают таблоиды, содержание которых оставляет в их сознании "отпечаток" вне зависимости от того, верят они написанному или нет.