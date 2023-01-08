Как Coca-Cola подкупает медицинские организации в США

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8 января 2023, 15:29 Анатолий Гольдман,

История с медицинскими организациями, подконтрольными крупным компаниям, длится уже не первый год. Корпорации платят деньги медикам, чтобы те убеждали общество в безвредности их продукции. Например, скандал, в котором замешана “The Coca-Cola Company”, опять получил второе дыхание. Что же там происходит – разбираемся в статье.

Думаю, многие любят вкус колы, которой до недавнего времени были забиты прилавки наших магазинов. Ароматный запах, неповторимый вкус, характерное шипение при открытии бутылки. Но "Coca-Cola" не такой уж и беззубый символ американской свободы и демократии, скорее, это ненасытный прибылью ястреб, желающий бесконечно увеличивать рынок сбыта.

В 2016 году эксперты Бостонкого университета опубликовали в журнале “American Journal of Preventive Medicine” исследование, в котором доказывалось, что около 100 медицинских организаций спонсировались продовольственными компаниями. Они отстранялись от публичного обсуждения вреда продукции этих компаний и даже создают совместные с ними обучающие материалы. Также в исследовании говорится, что 96 подобных организаций принимали деньги от Coca-Cola Company, PepsiCo или от обеих компаний. В статье, посвященной этому исследованию, говорится: “Между 2011 и 2015 годами компании лоббировали или противостояли 29 законодательным инициативам. 12 из них были связаны с налоговым регулированием, 3 — с рекламой, один — с оформлением упаковки газированных напитков. В 28 случаях позиция производителей противоречила интересам здравоохранительной отрасли. Coca-Cola Company и PepsiCo добились определенных результатов. Например, в 2010 году организация Save the Children внезапно отказалась от борьбы за введение акцизов на сладкие газированные напитки. Это случилось после того, как в 2009-м она получила от спонсоров более 5 млн долларов”.

Медицинские организации подкупались крупными корпорациями, чтобы рассказывать американским и не только гражданам о том, что их ожирение никак не связано с количеством потребляемого сахара. Сладкая газировка? Она уж точно никак не связана с лишним весом американских подростков, выпивающих по банке в день.

Сейчас эту тему снова подняли на американском телевидении. Такер Карлсон заявил, что Coca-Cola платила общественным организациям, чтобы те представляли противников потребления газировки расистами. Колли Минс, сооснователь организации “Настоящая медицина” в эфире шоу подтвердил, что эти общественные группы, защищающие гражданские права, использовались корпорациями с целью очернить своих противников, а именно – недовольных родителей и реальных медиков, обеспокоенных проблемами ожирения: “Кола дает миллионы долларов, чтобы NAACP [одна из таких общественных организаций] называла противников, в этом случае – родителей, обеспокоенных, что их дети потребляют в сто раз больше сахара, чем сто лет назад, называла их расистами и этим решала проблему”.

Что же мы имеем в итоге? Общественные и медицинские организации, скрывающие гигантский вред от потребления сладких напитков, напрямую получающие дотации от корпораций, производящих эти сладкие напитки. Это называется лоббированием интересов. Непонятно, почему на это не следует никакой реакции властей, ведь история, то появляясь в инфополе, то исчезая, длится с 2016 года. Очевидно, американскому истеблишменту тоже отстегивается определенная сумма за их молчание, ведь властьимущим, как правило, нет дела до здоровья простых людей.