Новости «толерантного» Запада: полиция США показывает хорошие результаты инклюзивности

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8 января 2023, 15:32 Анатолий Гольдман,

Политика Запада требовательна не только к обычным людям или компаниям, но и к органам власти, а именно — к полиции. Она тоже подпадает под категорию, которой необходимо соблюдать инклюзивность. И вот, в местном СМИ штата Висконсин хвалят отделение полиции за инклюзивность, но надеются, что ее станет больше.

“Идеальная оценка кампании по защите прав человека показывает улучшение, но одна организация ЛГБТК+ в Мэдисоне считает, что полицейское управление Мэдисона может сделать больше для защиты членов сообщества гомосексуалистов”. Но организациям по защите прав угнетенных этого слишком мало. Им нужно больше. Поэтому Стив Старки, директор Общественного центра по защите прав ЛГБТК+, сказал, что несмотря на улучшение ситуации с инклюзивностью в рядах полиции, простого наличия целевой группы недостаточно. Иными словами, хорошо, что представителей нетрадиционной половой ориентации теперь много, но было бы лучше, если бы их стало еще больше.

На самом сайте полиции города Мэдисон все очень “радужно”. Там написано, что существует целый полицейский отдел, состоящий только из представителей ЛГБТК+ сообщества: “Кроме того, мы выступаем в качестве контактных пунктов для членов сообщества ЛГБТК + в Мэдисоне, работая над укреплением доверия и предлагая дополнительный уровень поддержки лицам ЛГБТК +, нуждающимся в услугах полиции”. Однако я так и не смог выяснить, что за особый уровень поддержки предоставляется людям с нетрадиционной ориентацией, почему полиция превратилась в службу оказания психологической помощи и как инклюзивность в рядах полицейских влияет на поимку преступников или раскрываемость дел. Вероятно, на все эти вопросы ответа не будет.

Стив Старки в своем обращении добавил, что он хотел бы узнать больше, как MPD защищает наиболее уязвимую часть квир-сообщества — трансгендеров. “Их преследуют в автобусах, их преследуют публично, если они идут в ресторан, и в целом общество плохо к ним относится”, - сказал Старки. “Поэтому я думаю, что для нас транс-клиенты — это те, кто сталкивается с наибольшей дискриминацией, с наибольшими трудностями, и поэтому я думаю, что мы хотели бы, чтобы MPD был наиболее осведомлен и наиболее чувствителен к их проблемам” — сказал он. Что же Стив хочет от полиции? Скорее всего, он имел в виду ситуации, когда трансгендера могут назвать не теми местоимениями, которые он для себя выдумал. В таком случае полиция однозначно должна стрелять по нарушению общественного квир-порядка. Я буду совсем не удивлен, если через пару лет это нарушение будет приравнено к особо тяжким преступлениям.

Более того, из статьи мы можем узнать, что в США существует целый орган, который следит за уровнем инклюзивности в полиции: “Кампания по правам человека (HRC) поставила Департаменту полиции Мэдисона отличную оценку, когда речь заходит о равенстве ЛГБТК + в 2022 году. Индекс равенства HRC учитывает два фактора, когда речь заходит о правоприменении: существует ли целевая группа ЛГБТК+? И сообщает ли городская полиция о преступлениях на почве ненависти? MPD может отметить оба фактора, поэтому они набрали 22 балла из 22”.

Но самое интересное только впереди: “Офицер подразделения гордости MPD Энтони Фогель сказал, что он старается быть инклюзивным, уважая людей, чье имя или пол могут не соответствовать их водительским правам”. Это означает лишь одно — полиция не выполняет свои функции. Если водительские права человека не соответствуют имени или полу, то это не повод быть инклюзивным и относиться с пониманием к ситуации, это повод трижды все проверить. Однако теперь, благодаря набору в ряды полиции толерантных сотрудников, в Соединенных Штатах можно ездить с чужими правами на чужой машине, а потом просто-напросто говорить, что вы пару дней поменяли пол и имя. К вам отнесутся с “пониманием”.

Казалось бы, падать уже некуда, но полиция штата Висконсин доказала обратное. Набор кадров по квотам в специальные отделы не имеет ничего общего с компетентностью и квалификацией персонала. Более того, если ваш сотрудник говорит, что он с пониманием относится к тем, у кого пол и имя не соответствуют его документам, то это уже веская причина его уволить. Но все сказанное не касается полиции США.