В США полиция задержала 6-летнего мальчика, стрелявшего в учительницу

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8 января 2023, 14:42 Александр Крохмаль, Журналист

Совсем недавно полиция Ньюпорт-Ньюса в американском штате Виргиния задержала 6-летнего мальчика, ученика начальной школы, пытавшегося убить свою учительницу. Стрельба в самой школе произошла днём 6 января около 2-х часов дня по местному времени.

По словам силовиков, первоклассник, имя которого не разглашается, один раз выстрелил в преподавательницу. Всё случилось во время ссоры, вспыхнувшей между мальчиком и учительницей.

«Это был не случайный выстрел», - заявили в полиции. Американские госорганы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Также предстоит выяснить, где именно ребёнок раздобыл пистолет, и каково его состояние психики. Скорее всего, родителей юного стрелка ждут очень серьёзные проблемы.