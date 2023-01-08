Вучич: за поддержкой санкций против России Запад начнет требовать от Сербии и признание Косово

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8 января 2023, 14:26 Источник: РИА Новости

Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Если Белград решит поддержать санкции против России, Запад может начать требовать от сербской власти и подписания соглашения с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом сообщил глава Сербии Александр Вучич.

По его словам, страна около ста дней отказывается от введения антироссийских санкций, несмотря на внешнее давление. Вучич также отметил, что никаких дальнейших обещаний по этой тебе давать не будет.

Ранее посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай, выражая свое мнение о санкциях, заявил о том, что ограничения, направленные на Россию, в итоге влияют больше на саму Европу.