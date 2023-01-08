SCMP: после отмены антиковидных ограничений в Китае за месяц скончались двадцать ведущих специалистов Инженерной академии КНР

Аргументы Недели → В мире 13+

8 января 2023, 08:38 Источник: РИА Новости

тесты на COVID-19, https://unsplash.com/photos/ruuCTOhkdVc

В Китае ведущие инженеры и ученые стали умирать после отмены в стране антиковидных ограничений с беспрецедентной скоростью. В статье газеты South China Morning Post приводится пример, что только в Инженерной академии Китая (CAE) менее чем за месяц скончались 20 членов, что гораздо больше, чем обычно умирает за год.

По данным CAE, 20 ее членов скончались в период с 15 декабря по 4 января 2023 года. В 2021 году было зафиксировано 13 смертей специалистов САЕ.

Власти КНР с начала декабря 2022 года постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые с 2019 года в Китае три года были одними из самых строгих в мире.

В КНР с 8 января 2023 года отменено обязательное ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для прибывающих в стране. Но в Китае зафиксирован стремительный рост заражения COVID-19.

Людям, болеющим бессимптомно или в легкой форме, можно лечиться дома, госпитализируют пациентов в тяжелом состоянии. При этом больницы крупных городов переполнены.

Бывший главный научный сотрудник Китайского центра по контролю за заболеваниями Цзэн Гуан заявил 30 декабря, что, по его оценкам, более 80% населения Пекина, где проживает большинство ученых и инженеров преклонного возраста, заразились коронавирусом.

В МИД Германии призвали граждан страны воздержаться по возможности от поездок в Китай из-за ситуации с коронавирусом.