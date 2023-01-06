Foreign Affairs: удары ВС России по объектам украинской энергетики показывают свою эффективность

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6 января 2023, 17:04 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Удары Вооруженных сил Российской Федерации по объектам энергетики Украины показывают свою эффективность. Об этом в статье для Foreign Affairs написал обозреватель Барри Позен.

По его мнению, Россия добивается «непропорционально» высоких результатов относительно небольшого количества оружия.

Позен также отметил, что с ударами по энергосети ВСУ теряют системы противовоздушной обороны, а переход на генераторы снижает их работоспособность.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение о том, что Украинский конфликт способны завершить только переговоры между Россией и Западом. В их результате необходимо достигнуть договоренность о новом миропорядке.