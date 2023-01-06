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Конгрессмен Госар: отказ Зеленского от перемирия, предложенного Москвой, неудивителен

, 10:55 Источник: РИА Новости

Конгрессмен Госар: отказ Зеленского от перемирия, предложенного Москвой, неудивителен
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Конгрессмен-республиканец Пол Госар прокомментировал отказ главы Украины Владимира Зеленского от «рождественского перемирия», предложенного Москвой. 

В своём микроблоге в Twitter Госар написал, что такое действие со стороны украинского президента «неудивительно». Политик также подчеркнул, что финансовая и военная помощь США Украине безнравственна. 

Ранее глава РФ Владимир Путин запросил у Украины «рождественское перемирие». Прекращение огня позволило бы православным спокойно посетить рождественские богослужения. Сегодня, 6 января, стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу коллеги из-за подозрений в укреплении позиций ВС РФ.

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